Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Balıkesir'in kuzey ilçeleri ( Bandırma, Gönen, Erdek ve Marmara) ile Çanakkale il merkezi ve Biga, Gelibolu, Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç ve Ezine ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Su baskını, ani sel, yıldırım, ve yerel dolu, ulaşımda aksama vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."