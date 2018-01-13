15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Meteorolojiden Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Antalya’nın merkezi ile Serik ve Manavgat ilçelerinde ve Muğla’nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede hava, parçalı çok bulutlu, sahil kesimlerinde aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçecek.

MUĞLA VE ÇEVRESİNDE SICAKLIK ARTACAK


Hava sıcaklığı Muğla ve çevrelerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

YER YER KUVVETLİ YAĞIŞLAR OLACAK


Yağışlar, bugün akşam saatlerde Antalya’nın merkezi, Serik ve Manavgat ilçeleri ile Muğla’nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Yarın sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek.
Küfür etti diye kendisine kafa atan doçentten şikayetçi oldu

Küfür etti diye kendisine kafa atan doçentten şikayetçi oldu
Kızıl şahini öldürüp fotoğrafını paylaştı! İşte cezası

Kızıl şahini öldürüp fotoğrafını paylaştı! İşte cezası
Kimyasal atıklar yine Safran Çayı'na aktı

Kimyasal atıklar yine Safran Çayı'na aktı
Yaşlı kadının feci ölümü! Soba yakarken kıyafetleri alev aldı

Yaşlı kadının feci ölümü! Soba yakarken kıyafetleri alev aldı
İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi Musa Türkel öldü

İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi Musa Türkel öldü
Sivas'ta nöbete giden sağlık çalışanları ölümden döndü

Sivas'ta nöbete giden sağlık çalışanları ölümden döndü
Başbakan Yardımcısı Bozdağ üşüyen vatandaşa ceketini verdi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ üşüyen vatandaşa ceketini verdi
Antalya'da akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü

Antalya'da akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü
'Montlu kadın' ihbarı Adana'yı karıştırdı

'Montlu kadın' ihbarı Adana'yı karıştırdı
CHP İstanbul Kongresi'nde kavga çıktı

CHP İstanbul Kongresi'nde kavga çıktı
Gürcistan'a tatile giden Serdar'dan 14 gündür haber alınamıyor

Gürcistan'a tatile giden Serdar'dan 14 gündür haber alınamıyor