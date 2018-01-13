Meteorolojiden Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü
Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede hava, parçalı çok bulutlu, sahil kesimlerinde aralıklı sağanak, gök gürültülü sağanak
, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur
, yer yer kar
yağışlı geçecek.
MUĞLA VE ÇEVRESİNDE SICAKLIK ARTACAK
Hava sıcaklığı Muğla ve çevrelerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
YER YER KUVVETLİ YAĞIŞLAR OLACAK
Yağışlar, bugün akşam saatlerde Antalya’nın merkezi, Serik ve Manavgat ilçeleri ile Muğla’nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak.
Yarın sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek.
Mine Bozkurt