Meteorolojiden Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

MUĞLA VE ÇEVRESİNDE SICAKLIK ARTACAK

YER YER KUVVETLİ YAĞIŞLAR OLACAK

Mine Bozkurt

Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede hava, parçalı çok bulutlu, sahil kesimlerinde aralıklı sağanak, gök gürültülü, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık, yer yeryağışlı geçecek.Hava sıcaklığı Muğla ve çevrelerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Yağışlar, bugün akşam saatlerde Antalya’nın merkezi, Serik ve Manavgat ilçeleri ile Muğla’nın Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak.Yarın sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde yer yer sis ve pus görülecek.