Meteoroloji'den İstanbul için yeni tahmin Meteoroloji'nin İstanbul için duyurduğu uyarının ardından, gök gürültülü sağanak yağış, bugün etkili oluyor. Meteoroloji'nin resmi internet sayfasında verilen tahminlere göre, İstanbul'da yağışlar öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış olarak devam edecek, öğle saatlerinden sonra ise etkisini azaltacak. Saat 15.00'ten itibaren ise tamamen sona erecek.