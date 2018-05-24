Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinin kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yer yer sis ve pus hadisesi beklenirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

MARMARA'DA 4 GÜN YAĞIŞ

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Marmara Bölgesi için Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin yağışlı geçmesi tahmin edilirken Ankara'da bir hafta boyunca her gün sağanak yağış bekleniyor.

İşte İstanbul için 5 günlük hava tahmini:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan 5 günlük hava tahmin raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde yağışlar, 28 Mayıs Pazartesi günü bölgenin batısında kesilmeye başlasa da güney, güney doğu ve doğusunda devam edecek.

İşte Ankara için 5 günlük hava tahmini:



