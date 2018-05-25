Beklenen yağışlı hava dalgası günlerdir yurtta bazı bölgeleri yerel olarak etkiliyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağmur bugünden itibaren yurdun tümüne yayılacak. Meteoroloji bazı şehirler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A YAĞMUR UYARISI

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Bayburt’un doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Bilecik, Eskişehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.







