Meteoroloji Genel Müdürlüğü turizm şehri Muğla için son dakika uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada saat 13:30 ile 16:30 arasında Muğla'nın Fethiye, Dalaman Ortaca, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji'den Muğla için yapılan uyarıda, "Muğla radarından alınan son bilgilere ve yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki üç saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye, Dalaman, Ortaca, Marmaris ve Köyceğiz ilöelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek anil sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.