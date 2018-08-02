Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu olacak bölgede Sakarya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) eseceği öngörülüyor.

AA



