Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Tokat'ın doğu ilçelerinde (Reşadiye, Niksar, Başçiftlik) bugün akşam 18.00'e kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

27.05.2018 13:30-27.05.2018 18:00

KOCAELİ ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Kocaeli il genelinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saat daha kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

27.05.2018 15:15-27.05.2018 17:15

BURSA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Bursa il merkezi ve kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam 19.00'a kadar kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.