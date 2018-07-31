Türkiye’nin kuzey kesimlerine hafta sonuna kadar sağanak uyarısı! Meteoroloji’nin son tahminlerine göre bugün Trakya ve İç Ege’de etkili olacak sağanaklar yarın yurdun kuzey kesimlerinde yaygın olarak görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan verilere göre cuma gününe kadar yağışlar kuzey bölgeleri terk etmezken hafta sonu güneş kendini göstermeye başlayacak.

CUMA GÜNÜNE KADAR DİKKAT!

Yaz sağanakları vatandaşları zor durumda bırakabiliyor. Tahminlere göre yurdun kuzey kesimleri cuma gününe kadar sağanaklara teslim olacak. Vatandaşları hafta sonu ise yurdun büyük kesiminde güneşli bir hava bekleyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Ankara, Ordu, Osmaniye, Konya’nın batı kesimleri, Adana ve Mersin’in kuzey çevreleri ile Hatay’ın kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bursa’nın güneyi, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İÇ EGE’DE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının İç Ege’de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.