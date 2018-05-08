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Metilamin nedir? Zararları nelerdir?

Polis ekipleri İstanbul'da iki ayrı çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu Türkiye'de ilk kez yakalanan "metilamin" adlı uyuşturucu maddeye rastlandı. Piyasa değeri 104 milyon olan uyuşturucunun ele geçrilmesinin ardından "Metilamin nedir?" sorusu sorulmaya başlandı.
 

Metilamin nedir? Zararları nelerdir?
Türkiye'de ilk kez “metilamin” adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri 104 milyon lira olan metilamin adlı maddenin, uyuşturucu hapların üretiminde etki düzeyini maksimuma çıkarmak amacıyla kullanıldığı öğrenildi.  Metilaminin solunması durumunda akciğerde ödeme neden olduğu belirtildi.

METİLAMİN NEDİR? 

Metilamin maddesi; formülü CH3NH2 olan organik bir bileşiktir. Bu renksiz amonyak türevi gazın bir hidrojeni yerine metil grubu bağlanmıştır. Birincil amin grubuna girer. Kokusu balığa benzer. Ticaride mevcut diğer bileşiklerin ham maddesidir. Endüstriyel metilamin; taşınırken susuz halde basınçlı vagonlar veya tanklı römorklar kullanılır. Metanol, etanol veya su kullanılarak hazırlanan çözelti halinde satılır.

METİLAMİN MADDESİNİ KİM BULDU?

Metilamin ilk olarak 1849 da; kimyacıların yakından tanıdığı bir isim Charles Adolphe Wurtz tarafından bulunmuştur. Hepimizin bildiği Würtz Sentezi’ni ortaya çıkaran kişidir.

METİLAMİN'İN ZARARLARI

Metilamin son derece zararlı bir gazdır. Bu gaz buharının uzun süre solunması durumunda burun ve boğazda tahriş, öksürük ve akciğer ödemine neden olabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. 

METİLAMİN VE UYUŞTURUCU

Metilamin, Metamfetamin, Ectacy ve Isd gibi uyarıcı maddelerin üretimindeki son aşamada etki düzeyini en yüksek düzeye çıkarmak amacıyla kullanılan bir uyuşturucu türü olarak biliniyor.

 


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