Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Metin Akpınar kaybetti

Usta oyuncu Metin Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk filmleri için iki kanaldan telif istedi. Ancak açtığı dava 'Oyuncunun herhangi bir hakkı yok' denilerek reddedildi

03 Mart 2018, Cumartesi 14:39
Metin Akpınar kaybetti
Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Metin Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.

6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor.

Metin Akpınar: 77 yaşından sonra hapse de girerimMetin Akpınar: 77 yaşından sonra hapse de girerim


'ESERLERİN KORUMA SÜRESİ GEÇMİŞ'


Metin Akpınar, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi. Davalı kanal ise cevap dilekçesinde şöyle dedi:

"Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz" 


Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)Şahan Gökbakar'ın Kayhan karakteri çalıntı mı? (Bu iddia çok konuşulur)
Akpınar, Hande'nin dedesi olduAkpınar, Hande'nin dedesi oldu


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bülent Ersoy eğlence zamanı değil diyerek konserini iptal ettirdi

Bülent Ersoy eğlence zamanı değil diyerek konserini iptal ettirdi
Neslihan Atagül'den çok sert çıkış: Üç bacak açınca arınmıyorsun

Neslihan Atagül'den çok sert çıkış: Üç bacak açınca arınmıyorsun
Türk mankenler, Bakü’de modanın ateşini yaktı

Türk mankenler, Bakü’de modanın ateşini yaktı
Suzan Avcı ameliyat oldu

Suzan Avcı ameliyat oldu
Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca güldü ( 2017 yılının En'leri)

Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca güldü ( 2017 yılının En'leri)
Didem Soydan'dan takipçisine ayar (Ünlüler de ayar verir)

Didem Soydan'dan takipçisine ayar (Ünlüler de ayar verir)
Survivor 2018 16. bölüm fragmanı: Survivor'da Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz

Survivor 2018 16. bölüm fragmanı: Survivor'da Gönüllüler'i çarpmaya, onları ise bölmeye gidiyoruz
Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım

Hülya Avşar'dan Mehmet Aslantuğ'a: Ben seni nasıl kaçırmışım
Survivor 16. bölüm tanıtımı

Survivor 16. bölüm tanıtımı
'Sakatlanacaksın' sözleri Birsen'i çok kızdırdı

'Sakatlanacaksın' sözleri Birsen'i çok kızdırdı
Seda Demir 'Kes lan çiroz' lafını affetmedi

Seda Demir 'Kes lan çiroz' lafını affetmedi