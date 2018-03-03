Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar: 77 yaşından sonra hapse de girerim



'ESERLERİN KORUMA SÜRESİ GEÇMİŞ'

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Elif Bayram

, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyorgibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor.Metin Akpınar, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi."Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz"