Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

"ŞENOL HOCA HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

CENK VE ARDA AÇIKLAMASI

Erdinç Şahin

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayankarşısında önemli bir skorla galip geldiklerini belirtti.Son haftalarda eleştirilentakım için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan, "takıma çok büyük katkısı var. İyi işler yaptığında da, kötü işler yaptığında da çok eleştiriliyor. 2017’nin son golünü attığı için ona teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Teknik direktörhakkında da görüşlerini aktaran, "Hocamız her şeyin en iyisini hak ediyor. Taraftarlarımız da bunun farkında. Ayrıca hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarlara da teşekkür ederiz." diye konuştu.Yurt dışına transferi gündemde olaniçin kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığının altını çizen Albayrak, "Biz de basından öğreniyoruz. Eğer bir teklif gelirse yönetim kurulunda görüşülüp, karar verilir." dedi.Barcelona’da forma giyen milli oyuncu Arda Turan’la ilgili transfer iddialarına da cevap veren Albayrak, "Arda Turan, Türkiye’ye mal olmuş önemli bir futbolcu. Adının bizimle anılması normal çünkü Beşiktaş, Türkiye’de ve Avrupa’da camiamızı çok güzel temsil etti. Ancak Arda şu an gündemimizde yok. Transfer dönemi başlayınca neler olacak, bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.AA