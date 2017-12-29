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Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor’u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Metin Albayrak'tan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Metin Albayrak, Osmanlıspor karşısında önemli bir skorla galip geldiklerini belirtti.

Son haftalarda eleştirilen Ricardo Quaresma’nın takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Metin Albayrak, "Quaresma’nın takıma çok büyük katkısı var. İyi işler yaptığında da, kötü işler yaptığında da çok eleştiriliyor. 2017’nin son golünü attığı için ona teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 

"ŞENOL HOCA HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"


Teknik direktör Şenol Güneş hakkında da görüşlerini aktaran Metin Albayrak, "Hocamız her şeyin en iyisini hak ediyor. Taraftarlarımız da bunun farkında. Ayrıca hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarlara da teşekkür ederiz." diye konuştu.
 

CENK VE ARDA AÇIKLAMASI


Yurt dışına transferi gündemde olan Cenk Tosun için kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığının altını çizen Albayrak, "Biz de basından öğreniyoruz. Eğer bir teklif gelirse yönetim kurulunda görüşülüp, karar verilir." dedi.

Barcelona’da forma giyen milli oyuncu Arda Turan’la ilgili transfer iddialarına da cevap veren Albayrak, "Arda Turan, Türkiye’ye mal olmuş önemli bir futbolcu. Adının bizimle anılması normal çünkü Beşiktaş, Türkiye’de ve Avrupa’da camiamızı çok güzel temsil etti. Ancak Arda şu an gündemimizde yok. Transfer dönemi başlayınca neler olacak, bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA
 
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