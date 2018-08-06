Metin, Ali, Feyyaz yeniden bir arada!

Onlar, Türkiye'de bir kuşağın çocukluğuna ve gençliğine damgasını vuran efsane üçlü. 80'lerde ve 90'larda birçok çocuk Metin-Ali-Feyyaz sayesinde Beşiktaşlı oldu. İşte bu üçlü Feyyaz Uçar'ın kızının düğününde yeniden bir araya geldi.

FEYYAZ UÇAR, KIZINI EVLENDİRDİ

Siyah beyazlı takımın unutulmaz futbolcularından olan Feyyaz Uçar'ın kızı Özge, Çağdaş Arbay ile İzmir Çeşme'de yaşamını birleştirdi. Bir arkadaş ortamında tanışan çiftin düğünleri önceki akşam yapıldı. 400 davetlinin yer aldığı düğüne; Metin Tekin, Ali Gültiken, Mehmet Özdilek ve Halim Okta da katıldı.