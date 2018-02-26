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Metin Arolat: Özgürlüğün Elli Tonu’ndaki o sahneyi benden çaldılar!

Doksanlı yıllarda şarkılarıyla ön plana çıkan ancak şimdilerde yönetmen kimliğiyle hayatımıza giren Metin Arolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgürlüğün Elli Tonu filmine gönderme yaptı

26 Şubat 2018, Pazartesi 10:29
Metin Arolat: Özgürlüğün Elli Tonu’ndaki o sahneyi benden çaldılar!
Kısa bir süre önce vizyona giren Özgürlüğün Elli Tonu filmi cinsel içerikli sahneleriyle dikkat çekti.

Film genel olarak sosyal medyada kötü eleştiriler alırken bir sahnesi yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat’ın radarına takıldı. Filmin başrol oyuncularının seksi bir şekilde dondurma yedikleri sahneyi yıllar önce Merve İldeniz’le birlikte çektiği klibinde yer alan yoğurt yedirme sahnesine benzetti. Metin Arolat sürekli olarak yabancılardan klip çalıyorlar şeklinde eleştiri yapan gruba da göndermede bulundu.


İşte Metin Arolat’ın o paylaşımı:


“En ufak bir benzerlikte oradan çalıp çırpmışsın diye saldıranlar, şimdi benim arkamda dursun bakalım! Alın size şu an vizyondaki “Fifty Shades Freed” filminin en önemli sahnelerinden biri… Biz 23 sene önce çekmişiz bunu da Hollywood bizden çaldı mı şimdi? Bu da mı gol değil?”






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