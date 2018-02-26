Metin Arolat: Özgürlüğün Elli Tonu’ndaki o sahneyi benden çaldılar!



İşte Metin Arolat’ın o paylaşımı:

“Benimle karavana yerleşir misiniz?”

Metin Arolat oy pusulasını paylaştı

Elif Bayram

Kısa bir süre önce vizyona girenfilmi cinsel içerikli sahneleriyle dikkat çekti.Film genel olarak sosyal medyada kötü eleştiriler alırken bir sahnesi yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat’ın radarına takıldı. Filmin başrol oyuncularının seksi bir şekilde dondurma yedikleri sahneyi yıllar önce Merve İldeniz’le birlikte çektiği klibinde yer alan yoğurt yedirme sahnesine benzetti.sürekli olarak yabancılardan klip çalıyorlar şeklinde eleştiri yapan gruba da göndermede bulundu.“En ufak bir benzerlikte oradan çalıp çırpmışsın diye saldıranlar, şimdi benim arkamda dursun bakalım! Alın size şu an vizyondaki “filminin en önemli sahnelerinden biri… Biz 23 sene önce çekmişiz bunu da Hollywood bizden çaldı mı şimdi? Bu da mı gol değil?”