Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Metin Hara'dan ayrılığa bilimsel açıklama

Erdinç Şahin

Magazin gündemine bomba gibi düşenaşkında sular durulmuyor. Ayrıldıkları söylentileri yayılan çift hakkında aksi iddialar söz konusu...Daha önce çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Metin Hara, Adriana Lima ile evlilik yolunda...’de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı yeniyıl partisindemaket bir yüzükle diz çökerek’ya evlenme teklifinde bulundu.Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara’nın kafasında tutması dikkat çekti.Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Adriana Lima ve Metin Hara, bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.