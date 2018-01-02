Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara - Adriana Lima
aşkında sular durulmuyor. Ayrıldıkları söylentileri yayılan çift hakkında aksi iddialar söz konusu...
Daha önce çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Metin Hara, Adriana Lima ile evlilik yolunda...
Metin Hara'dan ayrılığa bilimsel açıklama
Miami
’de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı yeniyıl partisinde Metin Hara,
maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima
’ya evlenme teklifinde bulundu.
Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara’nın kafasında tutması dikkat çekti.
Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Adriana Lima ve Metin Hara, bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
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Erdinç Şahin