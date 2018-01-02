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Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi

Metin Hara yeni yılın ilk saatlerinde Adriana Lima’ya evlenme teklif etti. Ayrıldıkları yönünde haberlerini yalanlayan Metin Hara, 2018'e Adriana Lima'nın önünde diz çökerek girdi

02 Ocak 2018, Salı 16:57
Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi
Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara - Adriana Lima aşkında sular durulmuyor. Ayrıldıkları söylentileri yayılan çift hakkında aksi iddialar söz konusu...

Daha önce çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Metin Hara, Adriana Lima ile evlilik yolunda...

Metin Hara'dan ayrılığa bilimsel açıklamaMetin Hara'dan ayrılığa bilimsel açıklama

Miami’de düzenlenen ve arkadaşlarının katıldığı yeniyıl partisinde Metin Hara, maket bir yüzükle diz çökerek Adriana Lima’ya evlenme teklifinde bulundu. 

Bu sırada modelin elindeki balyoz maketini Hara’nın kafasında tutması dikkat çekti. 



Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Adriana Lima ve Metin Hara, bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.




 

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