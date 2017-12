Metin Hara'dan son dakika Adriana Lima açıklaması

Metin Hara'nın 'Adriana Lima'dan ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı

METİN HARA'DAN AÇIKLAMA

Adriana Lima Metin Hara'yı takip etmeyi bıraktı

Elif Bayram

Aşk yaşamaya başladıklarından beri attıkları her adım olay olan çiftten Adriana Lima, reklam olduğu iddia edilen ilişkisiyle ilgili 'Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz' demişti.Ancak ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Adriana Lima'nın bu hamlesi 'Aşk bitti mi' sorusunu akıllara getirdi... Adriana Lima'nın son paylaşımında 'Seni sahiplenecek biriyle beraber ol' mesajı vermesi de iddiaları güçlendirdi.Amerika’dan dün dönen Metin Hara, “Ayrıldınız mı?” sorusuna sinirlenip “Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim” dedi.Metin Hara'nın, 'Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim' sözleri sosyal medyayı salladı. Metin Hara, Twitter'da trend topic oldu.Metin Hara çıkan haberler üzerine Instagram hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:Başından beri kadına/insana karşı şiddetin tam karşısında yer aldım. Dilim döndüğünce, kalbim el verdiğince... Şiddet aslında bir anda kurşun olup saplanmıyor insanın kalbine... Önce iç savaşla başlıyor. Kendiyle kavga eden kişi dışarıdakine savaş açıyor... Yaklaşık 6 aydır birlikte olduğum kişi ve benim adıma "akılalmaz" komplo teorilerinden, insanın itibarını namusunu zedeleyecek iddialardan dolayı üzücü bir şekilde zorbalık yaşamaktayız. Ben benim adıma yapılmış gerçeği yansıtmayan, beni olduğumdan başka biri gibi göstermeye çalışan art niyetli çabaları üzüntüyle ve sessizlikle izlemekteyim. Ama herşeyden önce canım kadar sevdiğim bu kişi ve benim adıma yabancı basında gayet makul/destekleyici haberler yapılırken bir zamanlar hoşgörünün diyarı olan, Yunus'a, Mevlana'ya ev sahipliği yapmış topraklarda bu şekilde bir tavrın yanımdaki kişiye ve bana haksızlık olduğunu düşünüyorum. (Kendisinin bütün dünyanın önünde Türkiyede yapılan haberlerin başından beri doğruyu yansıtmadığı konusunda paylaşım yaptığını hatırlatırım.) Zaman içerisinde bakıldığında yaratılan senaryoların (aldatma, demeç, ayrılık, proje, tv programı vs...) neredeyse hepsinin gerçek dışı olduğu kanıtlanmasına rağmen hala bu tutumun devam etmesi oldukça düşündürücü...Şu anda Amerikadayım. Saat sabaha karşı 5... Ben bir iyilik projesi üzerinde çalışıyorum. Türkiye'de nasıl bir demeç vermişim olmayan bir kurgu üzerine? Ayrılık yok ki demeç verilmiş olsun... Başından beri de olmadı ki... Şu anda iki dünya güzeli kızın ve hayatımı paylaştığım kişinin mutluluğu benim adıma herşeyden önemli... Herşey onların bir gülümsemesi çalınmasın diye... Bu tarz gerçek dışı iddialara ve kötü niyetli çalışmalara karşı hukuki önlemler alacağımı üzülererek belirtmek istiyorum. Bu konuda hem insanlardan hem de basından dürüstlüğü ve vicdanı ilke edinmiş kişilere başarılar dilerim. Her birinizden rica ediyorum... Başından beri... Sadece "mutluluk" dileseniz... Daha güzel olmaz mıydı herşey? Sen de aşık olsan biz de senin adına mutlu olsak... Anadolu'da güzel bir laf vardır "kabın içerisinde ne varsa dışarıya o taşar." 2018 de her birinizin kalbi kadar güzel bir yıl yaşaması dileğiyle... Ne olursa olsun kazanacak...