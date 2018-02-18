Metin Hara: Hayaller kurup gerçekleştirmeye çalışıyorum

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"HAYALLER KURUP GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Çiğdem Saltık

ile bir süredir yaşadığı birliktelikle gündeme gelen, 'Aşkın İstilası', 'Yol' ve 'Dem' kitaplarının yazarıAntalya'daki bir alışveriş merkezinde 'Sevgi Dolu Bir Gün' adıyla düzenlenen söyleşiye katıldı.Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, hayallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Edindiği birikimini ve tecrübelerini yazdığı 2 kitapla okuyuculara ulaştırdığını kaydeden, yeni 2 kitabının da 10 gün sonra çıkacağını duyurdu.Kimsenin hayalindeki dünyaya doğmadığını; ancak kötü bir dünyada, ölmemek için çaba gösterdiğini dile getiren, "Amacım, bizden sonra gelen çocukların bizim yaşadığımız zor süreçleri yaşamaması. En yakınlarım, bana 'Yahu ne işin var? Boş ver bu işleri, insanlar iyi değildir' derdi. Biz iyi insanlar zannedildiği gibi azınlık değiliz" dedi., gerçekleştiremediği hayalleri olduğunu, bunları gerçekleştirmek için de çaba sarf ettiğini söyledi.'de (BM) konuşmacı olmak istediğini anlatan, bu hayali için de somut adımlar attığını vurguladı.Çok yakında konuşmacı olarak BM'nin programlarına katılacağını kaydeden, "İlk başlarda en büyük hayalim, 10 kişi karşımda otursun onlarla kalbimdekileri paylaşayım. Sonra 10 kişi 100 oldu, 1000 oldu. Şimdi senaryo yazıyorum, iyilik adına ne yapılabilir? Sürekli iyi hayaller kurup gerçekleştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.