Metin Hara ve Adriana Lima evleniyor mu? Şaşırtan iddia

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Metin Hara'dan son dakika Adriana Lima açıklaması

Metin Hara'nın 'Adriana Lima'dan ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyayı salladı

Metin Hara'dan ayrılığa bilimsel açıklama

Adriana Lima Metin Hara'yı takip etmeyi bıraktı

Elif Bayram

Aşklarıyla geçen yaza damga vuran dünyaca modelve yazar, şimdilerde ayrılık haberleriyle gündemde.Instagram’da Metin Hara’yı takip etmeyi bırakması, ilişkilerinin bittiği şeklinde yorumlandı. Metin Hara’nın ayrılık sorularını ısrarla yanıtsız bırakması da iddiaları güçlendirdi. Ancak dün Adriana Lima’dan sürpriz bir paylaşım geldi.Model, Amerika’daki evinin mutfağında kırmızı pijamalarıyla yemek pişirirken çekilen görüntülerini Instagram’ın “Hikaye” kısmında paylaştı. Videoyu çeken kişi ise. Metin Hara’nın Adriana Lima’ya İngilizce “Mutfakta kim var? Masterchef mi?” diye sorduğu video, ilişkinin bitmediğinin kanıtı olarak algılandı. Çiftin 2018 için evlilik planları yaptığı konuşuluyor.