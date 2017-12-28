Metin Hara ve Adriana Lima evleniyor mu? Şaşırtan iddia

Aşklarıyla geçen yaza damga vuran dünyaca model Adriana Lima
ve yazar Metin Hara
, şimdilerde ayrılık haberleriyle gündemde.
Adrina Lima’nın
Instagram’da Metin Hara’yı takip etmeyi bırakması, ilişkilerinin bittiği şeklinde yorumlandı. Metin Hara’nın ayrılık sorularını ısrarla yanıtsız bırakması da iddiaları güçlendirdi. Ancak dün Adriana Lima’dan sürpriz bir paylaşım geldi.
EVLENMEYİ PLANLIYORLAR
Model, Amerika’daki evinin mutfağında kırmızı pijamalarıyla yemek pişirirken çekilen görüntülerini Instagram’ın “Hikaye” kısmında paylaştı. Videoyu çeken kişi ise Metin Hara’ydı
. Metin Hara’nın Adriana Lima’ya İngilizce “Mutfakta kim var? Masterchef mi?” diye sorduğu video, ilişkinin bitmediğinin kanıtı olarak algılandı. Çiftin 2018 için evlilik planları yaptığı konuşuluyor.
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Elif Bayram