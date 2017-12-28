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Metin Hara ve Adriana Lima evleniyor mu? Şaşırtan iddia

Son günlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelen Adriana Lima ve Metin Hara’nın ilişkiye devam ettiği, Adriana'nın sosyal medyada paylaştığı videoyla ortaya çıktı. Adriana Lima, evinin mutfağında yemek pişirdiği sırada Metin Hara’nın çektiği videoyu Instagram’ında yayınladı

28 Aralık 2017, Perşembe 10:16
Metin Hara ve Adriana Lima evleniyor mu? Şaşırtan iddia
Aşklarıyla geçen yaza damga vuran dünyaca model Adriana Lima ve yazar Metin Hara, şimdilerde ayrılık haberleriyle gündemde.

Adrina Lima’nın Instagram’da Metin Hara’yı takip etmeyi bırakması, ilişkilerinin bittiği şeklinde yorumlandı. Metin Hara’nın ayrılık sorularını ısrarla yanıtsız bırakması da iddiaları güçlendirdi. Ancak dün Adriana Lima’dan sürpriz bir paylaşım geldi.


EVLENMEYİ PLANLIYORLAR


Model, Amerika’daki evinin mutfağında kırmızı pijamalarıyla yemek pişirirken çekilen görüntülerini Instagram’ın “Hikaye” kısmında paylaştı. Videoyu çeken kişi ise Metin Hara’ydı. Metin Hara’nın Adriana Lima’ya İngilizce “Mutfakta kim var? Masterchef mi?” diye sorduğu video, ilişkinin bitmediğinin kanıtı olarak algılandı. Çiftin 2018 için evlilik planları yaptığı konuşuluyor.

Metin Hara ve Adriana Lima evleniyor mu Şaşırtan iddia

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