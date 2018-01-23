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Metin Külünk: Erdoğan'a 'Gazi' unvanı verilsin

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, şu kanun teklifini hazırladı: “Cumhurbaşkanımız FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP/C ve daha birçok terör grubuna karşı yöneltilen mücadelenin başında yerini almıştır. Kendisine ‘Gazi’lik unvanı verilmelidir.”

23 Ocak 2018, Salı 07:53
Metin Külünk: Erdoğan'a 'Gazi' unvanı verilsin
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladı.

Külünk, hazırladığı kanun teklifini TBMM AK Parti Grup Başkanlığına iletti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazilik Unvanı Tevcihine Dair Kanun Teklifiyle, Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Edoğan’a Gazilik unvanı tevcih olunuyor.

Teklifin gerekçesinde, millet için değerler uğrunda yapılan her mücadelenin "gaza" ismiyle ad bulduğu belirtildi. "Emek, fikir, ter dökülen ve bütün bir varlık ile can koyulan gazaların komuta edicilerine, mevzi bekleyenlerine ve dolayısıyla vatan uğrunda yara alanlara gazi deriz." ifadesine yer verilen gerekçede, Karahanlı kumandanlarından Selçuklu sipahilerine, atabeylerden beylere değin kullanılan bu şanlı unvanın, milletçe ihtiram gören ecdatta daima var olduğu bildirildi.


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