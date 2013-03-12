Metin Serezli toprağa verildi

Törende Serezli’nin eşi Nevra Serezli ile oğulları Murat ve Selim Serezli taziyeleri kabul etti. Törene, Haldun Dormen, Tuncel Kurtiz, Gülriz Sururi, Cihan Ünal, Perran Kutman, Ali Poyrazoğlu, Müjdat Gezen, Bülent Kayabaş, Zeki Alasya, Erol Evgin, Demet Akbağ, Hamdi Alkan, İnci Türkay, Mehmet Sevigen ve Berna Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

'NEREDEYSE DÜĞÜNE DE GEÇ GELECEKTİ'



Taziye sırasında, tabutun geciktiğinin söylenmesi üzerine Nevra Serezli “Neredeyse düğününe de geç kalacaktı” dedi.

CENAZE YANLIŞLIKLA CAMİ DIŞINA ÇIKARILDI



Metin Serezli cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konulmak üzere omuzlara alındı. Bu sırada tabutu omuzlayan bir vatandaşın yanlış yönlendirmesiyle tabut caddeye çıkarıldı. Ancak Serezli’nin oğlu Selim Serezli’nin müdahalesiyle tekrar omuzlarda cami avlusundaki cenaze aracına getirildi. Serezli’nin cenazesi toprağa verilmek üzere alkışlarla Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

'ASİL BİR İNSANI KAYBETTİK'



Serezli’yi uğurlamaya gelen arkadaşlarından Erol Evgin, "Çok büyük bir ustayı, sanatçıyı, hocayı ve çok beyefendi bir insanı kaybettik. Türk tiyatrosunun, sanat dünyasının başı sağolsun" dedi.

>>NEDEN TÖREN İSTEMEDİ...

Zeki Alasya ise, "Çok üzücü bir durum. Çok önemli bir tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı, çok kadim dostum aramızdan ayrıldı" diye konuştu.

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Cihan Ünal da "Çok büyük bir kayıp, hem ailesi, hem tiyatro, hem seyircileri için. Asil bir insanı kaybettik. Çok iyi bir babaydı. Kendi ekolünü yaratmış mükemmel bir aktördü ve mesleğini icra ederken hiç bir zaman tavizi olmazdı. Diğer aktörlerin her zaman ondan öğreneceği bir şey olmuştur ki, ben Metin ağabeyim olarak ondan yaşamla ilgili çok şey öğrendiğim gibi oyunculukla ilgili de çok şey öğrendim. Çok üzgünüm" dedi.

İnci Türkay ise "Ben gözümü İstanbul’da Metin ağabeyle açtım. Sylvia’da birlikte oynamıştık. Hep onun küçük, tatlı Sylvia’sı olarak kaldım. Sonra Sihirli Annem 10 sene. Nevra da Metin de benim tiyatro hayatımda çok önemli iki insan. Ama Metin ağabeyi kaybetmenin acısı çok derin, büyük. Kabullenmek çok zor inanamıyorum hiç" diye konuştu.

Dilhun GENÇDAL-Ünsal ÇAKİN/İSTANBUL,(DHA)



