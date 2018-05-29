Metin Uca kaza sonrası ilk kez görüntülendi

"Sahil yolunda motosiklet çarpması sonucu karıştığım yaralamalı kazada kısa sürede gelen deneyimli 112 acil ekibine, hemen önlem alan 155 asayiş ekibine, her türlü desteği sağlayan Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi tüm amir ve memurlarına ayrıca sigorta şirketime teşekkür ederim" şeklindeki sosyal medya açıklamasıyla hayranlarını kısa süreli tedirgin eden Metin Uca, kaza sonrası Nişantaşı’nda arkadaşlarıyla yemek yedi.

'TAMAMEN ŞANS'

Mekan çıkışı objektiflere poz veren sunucu, sağlık kontrolleri sonrası doktorların kendisine olumlu sonuç verdiğini söyledi. Metin Uca, "Kazayı çok şükür kısa sıyrıklarla atlattım. Tamamen şans diyebilirim. Gayet iyiyim ve çok şükür sağlığım yerinde" ifadelerini kullandı.



