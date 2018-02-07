Metrelik Adana kebabı

Elif Bayram

Küçükyalı Sahilyolu’nda hizmet veren Adanalı Hasan Kolcuoğlu’nun Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı ’14 Şubat Menüsü’sü ile, Sevgililer Günü’nü “doya doya” kutlayın. Keman eşliğinde yapılacak karşılamayla başlayacak gece, acılı ezme, kaşık salatası, çiğ köfte, kaşarlı mantar, mini kapalı pide, paçanga böreği, içli köfte, kuru patlıcan dolması ve fındık lahmacun ile devam edecek.Hasan Kolcuoğlu ile özdeşleşen metrelik kebap ise kaburga ve pirzola eşliğinde ana yemeği oluşturacak. Günün tatlısı olarak çiftlerin isimlerinin baş harflerinin yazıldığı kalpli pastalar ikram edilecek. Ayrıca tatlı tabağının da servis edileceği gecenin sonunda kahve ve çay sınırsız olacak.