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Metrelik Adana kebabı

‘Metrelik Adana Kebabı’nın mucidi Adanalı Hasan Kolcuoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel menü hazırladı. Canlı müziğin eşlik edeceği sürprizlerle dolu 14 Şubat Menüsü, bu özel geceyi tadına doyulmaz lezzetlerle taçlandırıyor

07 Şubat 2018, Çarşamba 15:16
Metrelik Adana kebabı
Küçükyalı Sahilyolu’nda hizmet veren Adanalı Hasan Kolcuoğlu’nun Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı ’14 Şubat Menüsü’sü ile, Sevgililer Günü’nü “doya doya” kutlayın. Keman eşliğinde yapılacak karşılamayla başlayacak gece, acılı ezme, kaşık salatası, çiğ köfte, kaşarlı mantar, mini kapalı pide, paçanga böreği, içli köfte, kuru patlıcan dolması ve fındık lahmacun ile devam edecek.

Hasan Kolcuoğlu ile özdeşleşen metrelik kebap ise kaburga ve pirzola eşliğinde ana yemeği oluşturacak. Günün tatlısı olarak çiftlerin isimlerinin baş harflerinin yazıldığı kalpli pastalar ikram edilecek. Ayrıca tatlı tabağının da servis edileceği gecenin sonunda kahve ve çay sınırsız olacak.
 


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