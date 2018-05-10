Metreolojiden 'dere yataklarından uzak durun' uyarısı

Büşra Kamış

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Bu hafta olduğu gibi kararsızlık yağışlarının görüldüğü günlerde, dere yataklarından uzak durmak hayati önem taşımaktadır. Çünkü bulunduğunuz yere çok az yağış düştüğü ya da hiç düşmediği halde derenin yukarı kesimlerinde bol miktarda yağış düşerek ani sel oluşabilir ve seli ancak yakınınıza geldiğinde fark edebilirsiniz. Bu nedenle de kaçma fırsatı bulamayabilirsiniz” denildi.Konuya açıklık getiren Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, “Adı üstünde kararsızlık yağışlara belli olmuyor. Bir anda meydana geliyor. Tıpkı Ankara’da olduğu gibi. Bulunduğumuz bölgede direkt olarak risk var diyemeyiz ancak her zaman için kararsızlık yağışların olduğu dönemde bu risk vardır. Bunlar tabii nem olduğu sürece ve yer seviyesindeki ısınmadan kaynaklı oluşan hadise. Bu yağışlar bir anda çok kısa süre içerisinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde görülebiliyor. Bulunduğu yerde eğer şartlar müsaitse, yani suyun akacağı bir yer yoksa şehir sellerine ve taşkınlara sebep olabilir. Bu nedenle bizler vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Şehir merkezlerinde suyun gideceği yer olmadığı için aniden başlayan bahar yağışları, bir anda sele dönüşebiliyor. Bu mevsimde bunlar gözükebilecek şeyler. Atmosferin üst kesimlerindeki ve yer yüzündeki sıcaklık seviyesi azaldıkça kararsızlık yağışlar da kendiliğinden son bulacaktır” dedi.