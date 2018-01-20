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Metris Kavşağı’nda çalışmalar yarın başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Metris Kavşağı’ndaki köprülü kavşak çalışmasının yarın başlayacağını açıkladı

Metris Kavşağı’nda çalışmalar yarın başlayacak
İBB’den yapılan açıklamada, şöyle denildi: İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan Metris Kavşağı kuzey-güney yan yol ve köprülü kavşak inşaatı kapsamında, TEM Otoyolu üzerine gelecek araç geçiş köprüsünün orta ayak imalatlarının yapılabilmesi için 30 gün süreyle her iki istikamette 200 metre sol şerit yol daraltılacak.


GEÇİŞ KÖPRÜSÜ YAPILACAK


TEM Metris Kavşağı Kuzey-Güney Yanyol ve Köprülü Kavşak İnşaatı işi kapsamında TEM Otoyolu Metris Kavşağı Sultangazi yönünde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 bin 500 metre 1 gidiş 1 geliş yan yol imalatı ve TEM Otoyolu üzerinde 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç geçiş köprüsü yapılacak.


BAĞLANTI YOLU YAPILACAK


Ayrıca, Edirne istikametinden gelen sürücülerin Gaziosmanpaşa ilçesine girişini sağlamak için yanyol imalatı ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı yolu yapılacak.

 


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