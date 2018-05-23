Metro istasyonunda kadına küfredip tüküren şüpheliye hapis istendi

Kadıköy Bostancı metro istasyonunda başörtülü kadına küfür edip tükürdüğü iddia edilen Atınç M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

MÜŞTEKİ: YÜZÜME TÜKÜRDÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bostancı Polis Merkezi’ne giden müştekinin, olay günü Bostancı metro istasyonundan dışarı çıkmak için beklediğini, asansör ile yukarıdan gelen kişilerin asansörden indiklerini, o esnada giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaret ettiğini ve asansöre binmek üzereyken bu kişinin yanına gelerek yüzüne tükürdüğünü söylediği kaydedildi. Bu kişinin, "Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden.." dediğini ve sinkaflı küfürler ettiğini beyan ettiği anlatıldı.

Şüphelinin kimlik bilgilerine güvenlik kamerası görüntüleri ve akbil kayıtlarından ulaşıldığı vurgulandı.

ŞÜPHELİ: 'ERKEĞE BENZEMİYOR' DEDİ

Şüphelinin savunmasında, olay günü saçını topuz yapıp tepeden bağladığını, kulağının birisinde iki küpe olduğunu söyleyerek, müştekinin kendisine ‘topuzuna bak, sakalına bak, küpe de takmış, erkeğe benzemiyor’ dediğini ve bu durum ağırına gittiği için müştekiye ‘sen de kendine bak, aynaya bak, sen de kadına benzemiyorsun’ dediğini beyan ettiği belirtildi. Şüpheli ifadesinde müştekiye tükürmediğini söyledi.

'GÖRÜNTÜ BÜYÜTÜLÜNCE DETAYLAR KAYBOLDU'

Güvenlik kamerası çözümüne ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, görüntünün büyütüldüğünde netliğin bozulmasından dolayı şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında sonuca varılamadığı kaydedildi.

Toplanan deliller ve dosya kapsamına göre, olay sırasında tesettür giyimli kadın müştekinin, Bostancı metro istasyonunda asansöre binmek için beklediği sırada asansör içerisinde bulunan şüpheli Atınç M.’nin asansörden inip birkaç adım yürüdükten sonra beklemeye başladığı anlatıldı. Şüphelinin müştekiye yönelik "Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden.." şeklinde sözler söylediği ve devamında hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Müşteki asansöre bindiği sırada, şüphelinin vücut hareketlerinden de görüldüğü üzere müştekiye doğru yönelerek tükürdüğü akabinde müştekinin asansöre bindiği sırada şüphelinin 6-7 adım yürüdükten sonra geriye dönerek müştekiye doğru konuşmaya devam ettiği kaydedildi.

9 AYDAN 3 YIL 4 AYA KADAR

Şüpheli Atınç M.’nin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden, 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.





İHA