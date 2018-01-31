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Metrobüs durağında hareketli anlar! Yolcular şaşkınla izledi

Avcılar metrobüs durağında görevli güven timleri, hareketlerinden şüphelendikleri yankesiciyi kıskıvrak yakaladı.

Metrobüs durağında hareketli anlar! Yolcular şaşkınla izledi
Olay, Avcılar merkez kampüs istasyonunda yaşandı. Sıraya girmesine rağmen metrobüse binmeyen ve her seferinde yeniden sıraya geçen kapüşonlu kişinin hareketlerinden şüphelenen güven timi polisleri, şahsı kalabalığın arasına girdiği anda yakalayarak gözaltına aldı.
 

ÜZERİNDEN SON MODEL CEP TELEFONLARI ÇIKTI


Yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinden iki adet son model cep telefonu ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.
 

YOLCULAR ŞAŞKINLIKLA SEYRETTİ


Polis müdahalesini şaşkınlıkla seyreden yolcular, ekiplerin bu hassasiyetini takdir etti.


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