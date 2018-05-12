Metrobüs tacizcisine uzaklaştırma kararı

Genç kadın metrobüste kendisini taciz eden şahıs serbest bırakılınca soluğu adliyede aldı

12 Mayıs 2018, Cumartesi 09:13
Metrobüs tacizcisine uzaklaştırma kararı
Mecidiyeköy’den Kadıköy’e gitmek için metrobüse binen 25 yaşındaki Kübra G., Cengiz P.’nin tacizine maruz kaldı. Olayı anlatan genç kadın, “Kalçama çarpmasını kaza sandım. Bacağıma dokununca bağırarak metrobüsten inmesini söyledim. Umursamazca “Sen in” dedi. Zincirlikuyu’daki görevlilere durumu anlattım”dedi.


2 AY UZAKLAŞTIRMA


Gözaltına alınan Cengiz P.’nin serbest kaldığını öğrenen Kübra G., mahkemeye başvurarak koruma tedbiri talep etti. Mahkeme, Cengiz P.’nin 2 ay süreyle Kübra G.’nin ikametgahına yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

(Vatan)


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