MetroCity AVM 15'inci yılında 3 Mercedes-Benz birden veriyor!

KEYİF, ALIŞVERİŞ, LEZZET BİR ARADA!

Merve Duran

Bu sene 15'inci yılını kutlayan, birçok ilke ev sahipliği yaptı. Şimdi de büyük bir alışveriş kampanyasıyla ziyaretçilerinin yüzünü güldürüyor. MetroCity mağazalarından 100 TL ve katlarındaki her alışverişe bir çekiliş hakkı kazandıran kampanya, 1 Mayıs tarihinde başladı. 24 Haziran’da son bulacak ilk kampanyaya katılanlar, ilk 2018 Model Mercedes- Benz Otomobili kazanma şansı yakalayacak.İlk otomobil kampanyasının talihlisi 3 Temmuz 2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenerek, duyurulacak. 30 Eylül tarihinde kadar da diğer iki araç için çekiliş devam edecek.“MetroCity olarak bu sene 15. yılımızı kutluyoruz. İstanbul’da alışveriş merkezi deneyimine yön veren bir marka olarak, 15 yıl boyunca ziyaretçilerimize hep en iyiyi sunduk ve onlarla birlikte hayatı paylaştık. Tüm ziyaretçilerimize teşekkürlerimizi sunmak amacıyla 15. Yılımızda bu özel kampanyayı planladık. Birlikte daha nice 15 yılları geride bırakmak istiyoruz.5 kat üzerinde 175 mağaza, seçkin restaurant ve kafeleri, 1200 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve direk metro bağlantısı sayesinde kolay ulaşılabilirliği ile İstanbulluların uğrak yeri MetroCity AVM, büyük metrekareli mağazalarıyla dikkat çekiyor. Alışveriş meraklılarına MetroCity AVM aynı zamanda kaliteli butiklerden özel tasarımlar da sunuyor. Sporu, eğlenceyi, lezzeti, alışverişi bir arada sunan MetroCity AVM, 15. Yılında düzenlediği kampanyalar ile de ziyaretçilerinin yüzünü güldürüyor.