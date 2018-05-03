Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

MEÜ ile TURAB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü ile Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) arasında ortak çalışmaları içeren iş birliği protokolü imzalandı

MEÜ ile TURAB arasında iş birliği protokolü imzalandı
Mersin Üniversitesi Senato Odası'nda düzenlenen imza törenine, Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı, TURAB Genel Başkanı Canan Sunay, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Kılıç, TURAB Genel Başkan Yardımcısı Fahri Kuş, TURAB Yönetim Kurulu üyesi Neslihan Baysal, TURAB Yönetim Kurulu üyesi Metin Altınsoy katıldı.
 
İmzalanan protokolün TURAB üyelerine, MEÜ akademik ve idari personeline, öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı bildirildi.

 Proje kapsamında etkinlikler ile eğitim programlarının hazırlanması, bilimsel, sosyal ve eğitsel projelerin içerisinde beraber görev almak ve yeni projeleri birlikte üretmek gibi ortak çalışmalar yapılacak.


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