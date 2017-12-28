Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü

'JAPONYA BENİM EN SEVDİĞİM ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR'

'ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BEN DE JAPONYA’YI ZİYARET EDECEĞİM'

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mevkidaşı Kano ile gerçekleştirilen ikili görüşmenin detaylarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Japonya’nın bölgeye ilgisinden memnuniyet duyuyoruz.Bölgeye yaptığı ziyaretin faydalı bir girişim olduğunu düşünüyoruz. Suriye konusunda, bölge konusunda, insani konularda Japonya ile bundan sonraki süreçte daha yakın bir iş birliği içerisinde olacağız. Japonya benim en sevdiğim ve en çok önem verdiğim ülkelerin başında geliyor.Bugün halklarımız arasında büyük bir saygı ve birbirimizin kültürüne yönelik bir yakınlık var. Siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz başta olmak üzere tüm alanlardaki ilişkilerimizi bu dostluğa yakışır bir şekilde geliştirmek istiyoruz.Bu amaçla Japonya ile ilişkilerimizi 2013 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkarttık. Bundan sonraki süreçte karşılıklı ziyaretleri sık sık ve düzenli bir şekilde yapacağız.Ocak ayında güvenlik konusunda istişarelerimiz, sektörel bazda istişarelerimiz olacak ve müzakere ettiğimiz ekonomik ortaklık anlaşması dahil diğer anlaşmaların müzakeresini tamamlayıp imzalamak istiyoruz. Yatırım ve finansman konularında iş birliğimiz takdire şayan.Önümüzdeki süreçte Japon firmalarının Türkiye’de yatırımını arttırmak istiyoruz. Aynı şekilde Japon ve Türk firmalarının Türkiye’deki ortaklıklarının bugün Kazakistan ve Türkmenistan’da olduğu gibi Afrika’da da kurulmasını teşvik edeceğiz” ifadelerini kullandı.Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 'Japonya yöneticilerini atadı. Şimdi Türkiye olarak bizde bu süreci tamamlıyoruz ve önümüzdeki süreçte bu üniversiteyi hayata geçireceğiz.Sinop Nükleer Üs Santrali Projesinin hayata geçmesi için yaptığımız çalışmaları değerlendirdik ve 2018’de önemli somut adımları atacağız.Terörle mücadelede Japonya ile işbirliğimizi arttırmak istiyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi içeride ve dışarıda sürdürüyoruz.FETÖ terör örgütü üyelerinin Japonya’da faaliyetlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Japonya’dan beklentilerimizi bu konuda bir dost gibi kendilerine aktardık. PKK’ya bağlı veya iltisaklı şahısların da Japonya’da faal olmasını arzu etmeyiz.Bu konuda da Japonya’nın desteğini istedik. Suriye’de barış ve istikrar için, özellikle insani yardımlar ve Suriye’nin gelecekte yeniden inşası için Japonya ile daha sıkı bir iş birliği içinde olma kararı aldık.Astana, Soçi ve Suriye ile ilgili tüm gelişmeler konusunda Japonya’yı bilgilendireceğiz ve bundan sonra atacağımız adımları Japonya ile istişare edeceğiz. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte ben de Japonya’yı ziyaret edeceğim” açıklamasını yaptı.İHA