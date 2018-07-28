Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin Türkiye ile ABD arasında neden olduğu gerilimin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ikinci kez telefonla görüştü.

ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, perşembe günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerde bulunmuşlardı. Bu açıklamalara Türkiye'den çok sert tepki gösterilmişti. Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, aynı gün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Çavuşoğlu, Pompeo'ya, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunun altını çizmişti.

Çavuşoğlu ile Pompeo, bugün de telefonla görüştü.