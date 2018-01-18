Mevsimler kaydı, grip sezonu değişti

GRİBE KARŞI EN ÖNEMLİ ÖNLEM ELLERİ YIKAMAK

Senim Tanay

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Zerrin Yuluğkural, mevsimler nedeniyle hastalık zamanlarının da değiştiğine dikkat çekerek" şeklinde konuştu.Hasta yakınlarının da enfeksiyonlara karşı önlem alması gerektiğini dile getiren Doç.Dr. Zerrin Yuluğkural, "İnsanlar ellerini yıkayacak, en önemli önlem bu. Mikroorganizmalar ellerle buluşuyor. Gripten tutun da en kötü enfeksiyon tablolarına kadar genelde ellerimizle bulaştırıyoruz korunma açısından eğer söylersek. Ellerini düzgünce yıkayacaklar. Hasta olduklarında ise bu hastalıkla ilgili gereken önlemleri alacaklar. Aksırırken, hapşırırken ağzını bir mendille kapatacaklar. Hastayken de mümkün olduğu kadar dinlenmeye çalışacaklar" dedi.