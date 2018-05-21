Meyve kasasında bebek, bisiklette kanepe taşıdılar

Adıyaman'da iki ilginç görüntü kameralara yansıdı. Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinden Sağlık Ocağı Caddesi'ne giren ve amatör kameralar tarafından kaydedilen ilk görüntüde, motosikletteki anne babanın bebeklerini meyve kasasıyla taşıdığı görüldü. Motosikletin arkasına sabitlenen meyve kasasının içerisine bebeklerini koyan anne baba, yola bu şekilde devam etti.

Diğer ilginç görüntü de Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde kaydedildi. Kanepenin oturulan kısmını bisikletin arkasına yükleyen bir vatandaş bir eliyle bisikleti sürdü, diğer eliyle kanepeyi tutarak trafikte ilerledi.