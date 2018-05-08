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Mezarlıkta ağlayan kız kimliği belli oldu mu? Bulundu mu?

Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Herkes bu gizemli kızı bulmaya çalırken kimliğini ise merak ediyor.
 

Mezarlıkta ağlayan kız kimliği belli oldu mu? Bulundu mu?
Geçen hafta bir video tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çorum'da gece saaatlarinde gizemli bir kız, mezar başında ağlarken görüntülendi. Vatandaşlar, seferber olup kızı bulmaya çalıştı ama gizemli kız koşarak olay yerinden uzaklaştı.



Dün mezar görevlisi açıklama yaparak, "7 yıldır burada görev yapıyorum. O gece saat 21.00’de beni aradılar. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Oradan dedim ki, 'Siz kimsiniz? Neden ağlıyorsunuz orada. Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum. Aslında yakalardım diye düşünüyorum.

Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım. Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat tüm aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu.

Kaybolunca geri döndüm ve 'Ben mezarlık görevlisiyim. Benim görevim vatandaşlara yardımcı olmak. Vatandaşa yardımcı olmak istediğim gibi size de yardımcı olmak istiyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız var ise ben size yardımcı olmak istiyorum' yazılı not bıraktım. Belki geri gelirse benim bıraktığım notu da okur ise o da bir şeyler yazar diye düşünerek kağıt ve kalem bile bıraktım." dedi.

Mezarlıkta ağlayan kızın kimliği hala merak ediliyor fakat kendisine henüz ulaşılmış değil.

 


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