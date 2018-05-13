Mezarlıkta bıçaklı kavga

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Üçle Mezarlığı içerisinde meydana geldi.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Mezarlık önünde yürüyen Suriye uyruklu İbrahim El Hatip, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbinden bıçaklanan El Hatip, mezarlığın içine koştu.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Mezarlıkta kanlar içinde yerde kalan İbrahim El Hatip, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra çalışma başlatan polis şüpheliyi arıyor.



