Mezarlıkta görülen gizemli kız hakkında açıklama geldi

Çorum'da 5 gece üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında gözyaşı döken ve polisin tüm aramasına rağmen mezarlıkta bulunamayan genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

02 Mayıs 2018, Çarşamba 15:28
Mezarlıkta görülen gizemli kız hakkında açıklama geldi
Kentteki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, şimdiye kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamadığını söyledi.



Gül, "Siyah giyimli bir kişinin, 'Beni neden bırakıp gittin?' diye ağladığını duyunca araştırma yapıldığını belirterek, "Kimseyi görememişler. İkinci gün de aynı şey olunca mezarlıklar müdürlüğündeki arkadaşlarımız konuyu emniyet müdürlüğüne bildirmiş. Polislerin aramaları sonucunda bir şey bulunmamış. Konu mezarlık ve gece vakti olunca gizemli bir hale gelmiş. Gizemli bir ortam olunca konu ilgi çekti. İlçelerden, diğer illerden gelip 'Konu nedir?' diye merak eden vatandaşlarımız var. Kaybolan bir cisim gibi tanımlamışlar" dedi.



Bu hareketlerin normal bir kişi tarafından yapılmayacağını düşündüğünü ifade eden Başkan Gül, "Ya yakınını kaybetmiştir ya da yakınını kaybettikten sonra mezarlıklarla ilgili duygusal hale bürünmüş bir vatandaşımız olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar tespit edilmiş bir durum yok." dedi.


DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beykoz’da değnekçi dehşeti

Beykoz’da değnekçi dehşeti
İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler

İlk önce bıçakladılar, sonrasında öldüresiye dövdüler
Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Sultanbeyli'de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu
Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

Davulcular sağlıkçılara karşı: 'Ben bunu nasıl iyi edeceğimi biliyorum'

"15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak" diyerek 35 bin lira dolandırdılar
Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü

Somali’de sel felaketi: en az 20 ölü
12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
43 kişi ölümden döndü

43 kişi ölümden döndü

3 katlı ahşap bina alev alev yandı

3 katlı ahşap bina alev alev yandı