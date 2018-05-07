15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Mezarlıktaki gizemli kızla konuştuğunu iddia eden görevli konuştu!

Çorum'da ağlayan gizemli kızı gördüğünü iddia eden mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan, "Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi
 

07 Mayıs 2018, Pazartesi 13:14
Mezarlıktaki gizemli kızla konuştuğunu iddia eden görevli konuştu!
Çorum'da kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlığı'ndaki esrarengiz olay gizemini koruyor. Mezar başında ağlayan kız ile konuştuğunu iddia eden mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan, "Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi.

İHA'nın haberine göre, Çorum'un Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Ç.'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. 

Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Daha sonra mezarının üzerine, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne Yardımcı olalım, bize not bırak" yazılı bir not kağıdı bırakan mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan yaşadığı olayı anlattı.

"KAĞIT VE KALEM BİLE BIRAKTIM"


Yumutkan "7 yıldır burada görev yapıyorum. O gece saat 21.00’da beni aradılar. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Oradan dedim ki, 'Siz kimsiniz neden ağlıyorsunuz orada'. Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum. Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım.



Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu. Kaybolunca geri döndüm ve 'Ben mezarlık görevlisiyim. Benim görevim vatandaşlara yardımcı olmak. Vatandaşa yardımcı olmak istediğim gibi size de yardımcı olmak istiyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız var ise ben size yardımcı olmak istiyorum' yazılı not bıraktım. Belki geri gelirse benim bıraktığım notu da okur ise o da bir şeyler yazar diye düşünerek kağıt ve kalem bile bıraktım" dedi.



Çorum'daki gizemli kız olayı hakkında İlahiyat Profesörü vatandaşları uyardıÇorum'daki gizemli kız olayı hakkında İlahiyat Profesörü vatandaşları uyardı


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Uyuşturucu satıcılarının evinden FETÖ dokümanları çıktı

Uyuşturucu satıcılarının evinden FETÖ dokümanları çıktı
Son Dakika...Bozdağ'dan Fransa'ya tepki!

Son Dakika...Bozdağ'dan Fransa'ya tepki!
İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu
25 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

25 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
İYİ Parti'nin seçim standına saldırıda 8 kişiye gözaltı

İYİ Parti'nin seçim standına saldırıda 8 kişiye gözaltı
YSK'dan seçim malzemelerinin taşınmasına ilişkin genelge

YSK'dan seçim malzemelerinin taşınmasına ilişkin genelge
Yusuf Yerkel milletvekilliği iddialarını yalanladı

Yusuf Yerkel milletvekilliği iddialarını yalanladı
Trump'ın serbest bırakılmasını istediği papaz yine hakim karşısında

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği papaz yine hakim karşısında
Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladı

Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesi Selvi Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü kutladı
İstanbul Valiliği Nüfus Müdürlüğü önünde vatandaşlık kuyruğu...

İstanbul Valiliği Nüfus Müdürlüğü önünde vatandaşlık kuyruğu...
CHP'nin seçim kampanyasını Kılıçdaroğlu, İnce ve Tezcan yürütecek

CHP'nin seçim kampanyasını Kılıçdaroğlu, İnce ve Tezcan yürütecek