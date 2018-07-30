Mezobotoks ile kırışıklıklara veda edin

ClinicUp Sağlıklı Yaşam Koordinatörü Dr. Ezgi Kaygusuz, mezobotoks hakkında merak edilenleri anlattı:

"Mezobotoks son dönemlerde oldukça popülerleşen, özellikle oyuncu ve spikerlerin sıklıkla tercih ettiği yeni bir yöntem. Çünkü klasik botoks uygulamasına göre daha doğal ve fresh bir sonuç ortaya çıkarıyor. İçerisinde çok az dozlarda botulinum toksin, daha yüksek dozlarda ise vitamin, mineral, hyaluronik asit ve aminoasitlerden oluşan mezoterapi ilaçları mevcut. Bu zengin içerik cildin nem dengesini kazandırıp cilde aydınlık parlak ve dinlenmiş bir görünüm verir, ince kırışıklıkları doğal bir şekilde açar. İçeriğindeki düşük miktardaki botulinum toksin ise ifadeyi bozmadan doğal bir şekilde kırışıklıkların açılmasını sağlar.

MEZOBOTOKS NERELERE UYGULANABİLYOR?

Özellikle göz altında ve ağız çevresindeki ince kırışıklıklarda, botoksun direkt olarak uygulanmadığı alanlarda mezobotoks daha etkin. Mezobotoks botoks gibi sadece alın, kaş arası ve kaz ayağına yapılmıyor. Göz altları, ağız çevresi, yanaklardaki yelpaze çizgileri başta olmak üzere tüm yüze boyuna ve dekolte bölgesine uygulanabiliyor.

MEZOBOTOKS NASIL YAPILIYOR?

İşlem öncesi lokal anestezik kremle uygulama yapılacak alan uyuşturuluyor. Botoks gibi kas içi değil, daha yüzeysel enjeksiyon yapılıyor. İşlem ortalama 10-15 dakika sürüyor. İşlem sonrası hafif kızarıklıklar ve ödem oluşabiliyor ancak uzun sürmüyor. kızarıklık birkaç saat içerisinde, ödem ise 2-3 gün içinde tamamen geçmiş oluyor.

Özellikle doğal bir şekilde gençleşmek isteyenler, mimikleriyle ve jestleriyle işi olanlar veya ekran karşısında olanlar için oldukça uygun bir yöntem."











