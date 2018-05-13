Mezuniyetine bir gün kala kazada hayatını kaybetti

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı 2. sınıf öğrencisi Tolga Öztürk dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Bartın merkeze bağlı Kurtköy Büyük Kıran köyü Recepler Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazına Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, akademik personel ile Öztürk’ün sınıf arkadaşları ve yakınları katıldı.

Tolga Öztürk'ün bugün mezuniyet töreni olduğu öğrenildi.





İHA