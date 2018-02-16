MHK Başkanı tehdit edince hakemliği bıraktı



BÜYÜK ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Haber Merkezi

Pazar günü oynanacakmaçı öncesi skandal olay. Karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz'ıtehdit edince, hakemliği bırakma kararı aldı.TFF 2. Lig kırmızı grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor'u konuk edecekken, maçın hakemi Abdullah Yılmaz olarak atandı.2016-2017 futbol sezonunnda play-off maçında Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor maçını yöneten Abdullah Yılmaz'a Menemen, cephesinden büyük eleştiri gelmişti.Menemenspor'un maçında gidecek hakemler içerisinde, Menemenspor'un tepki göstereceği tek isim Abdullah Yılmaz'dı. MHK Başkanı, Yusuf Namoğlu'nun Abdullah Yılmaz'ı tehdit etmesi üzerine Abdullah Yılmaz, hakemliği yazdığı dilekçe ile bıraktığını açıkladı.FANATİK