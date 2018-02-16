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MHK Başkanı tehdit edince hakemliği bıraktı

Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi skandal. Karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine hakemliği bıraktığını açıkladı

MHK Başkanı tehdit edince hakemliği bıraktı
Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi skandal olay. Karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz'ı MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tehdit edince Abdullah Yılmaz, hakemliği bırakma kararı aldı.

TFF 2. Lig kırmızı grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor'u konuk edecekken, maçın hakemi Abdullah Yılmaz olarak atandı.


BÜYÜK ELEŞTİRİ GELMİŞTİ


2016-2017 futbol sezonunnda play-off maçında Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor maçını yöneten Abdullah Yılmaz'a Menemen, cephesinden büyük eleştiri gelmişti. 

Menemenspor'un maçında gidecek hakemler içerisinde, Menemenspor'un tepki göstereceği tek isim Abdullah Yılmaz'dı. MHK Başkanı, Yusuf Namoğlu'nun Abdullah Yılmaz'ı tehdit etmesi üzerine Abdullah Yılmaz, hakemliği yazdığı dilekçe ile bıraktığını açıkladı.

FANATİK


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