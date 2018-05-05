MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

SIZMA OLMAMASI İÇİN YOĞUN ARAŞTIRMA

GEREKİRSE MÜLAKAT

Adem Özdoğan

MHP'de, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması için incelemeye alındı. Bu kapsamda 15 avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu, MHP'ye yapılan 1815 aday adayı başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak.Müracaatları hem aday adaylığı başvuru sürecinde, hem başvuru sürecinin sona erdiği 3 Mayıs'tan itibaren her yönüyle inceleyen grup, çalışmalarında başta FETÖ olmak üzere diğer yasa dışı eylemlerde bulunanlardan bir sızma olmaması için yoğun araştırma yapıyor.Başvurular, ayrıca 7 Mayıs Pazartesi gününden itibaren de MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu tarafından detaylı şekilde incelemeye ve değerlendirmeye alınacak.Aday adayları, inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerektiği takdirde mülakata da alınacak ve MHP'nin 600 milletvekili adayından oluşan listesi belirlenecek.