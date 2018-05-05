15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

MHP'de milletvekili aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması amacıyla incelemeye alındı. Partide hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu, 1815 aday adayının başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak. Bu incelemenin ardından başvurular, Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu'nca pazartesi gününden itibaren değerlendirilecek

MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi
MHP'de, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması için incelemeye alındı. Bu kapsamda 15 avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu, MHP'ye yapılan 1815 aday adayı başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak.
 

SIZMA OLMAMASI İÇİN YOĞUN ARAŞTIRMA


Müracaatları hem aday adaylığı başvuru sürecinde, hem başvuru sürecinin sona erdiği 3 Mayıs'tan itibaren her yönüyle inceleyen grup, çalışmalarında başta FETÖ olmak üzere diğer yasa dışı eylemlerde bulunanlardan bir sızma olmaması için yoğun araştırma yapıyor.

Başvurular, ayrıca 7 Mayıs Pazartesi gününden itibaren de MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu tarafından detaylı şekilde incelemeye ve değerlendirmeye alınacak.
 

GEREKİRSE MÜLAKAT


Aday adayları, inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerektiği takdirde mülakata da alınacak ve MHP'nin 600 milletvekili adayından oluşan listesi belirlenecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara'ya yağış uyarısı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı
PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?
Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı

Yunanistan sınırı yanlışlıkla geçen işçiyi serbest bıraktı
Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı

Depolama alanından taşan atık çamuru karayolunu ulaşıma kapattı
Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı

Aydın'da kötü kokunun kaynağı bulunamadı
Antik kentte tırmanırken kalp krizi geçirip öldü

Antik kentte tırmanırken kalp krizi geçirip öldü
Orhan Şen'den Ankara Mamak'taki sel felaketi sonrası korkutan uyarı

Orhan Şen'den Ankara Mamak'taki sel felaketi sonrası korkutan uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S&P'ye çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S&P'ye çok sert tepki
Millet ittifakı resmen kuruldu… İşte detaylar

Millet ittifakı resmen kuruldu… İşte detaylar
Ankara Mamak sel felaketi neler oldu? Neden oldu? (video)

Ankara Mamak sel felaketi neler oldu? Neden oldu? (video)