MHP'den istifa eden Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta: Görevime bağımsız olarak devam edeceğim



HDP'LİLERLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI



MURTAZA KARAÇANTA KİMDİR?

Serap Belovacıklı

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP’den Belediye Başkanı seçilen, dün genel merkezin isteği üzerine partisinden istifa etti. Bugün sabah belediyedeki makamına gelen Başkan Karaçanta, personel tarafından alkışlarla karşılandı.Aracından inen Karaçanta’yı belediye binası önünde bekleyen personel, "En büyük başkan bizim başkan" sloganları attı. Başkan Murtaza Karaçanta, çalışanların, "Allah yardımcın olsun" duasına "Amin" diyerek karşılık verdi.Başkan Karaçanta, "Görevimin başındayım" diyerek hizmetine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Murtaza Karaçanta, ekip arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Ankara’ya gitmek için belediyeden ayrıldı.“Kars Belediye Başkanı Karaçanta’nın bölgede bir benzinlik istasyonunun ruhsatı için HDP’lilerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle istifasının istendiği” ileri sürüldü. Benzinlik istasyonunun ruhsatı için HDP’lilerle anlaşan Karaçanta’nın bu hareketi, “Parti politikalarına aykırı davrandığı” nedeniyle Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından tepkiyle karşılandı.Murtaza Karaçanta, 1961 yılında Kars’ta doğdu. Emekli bürokrat, Muhasebeci ve Hesap Uzmanı, Kars Belediyesi Meclis Üyesi; Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.Sosyal Güvenlik Kurumu Kars İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden emekli oldu.Türk Kamu Sen İl Sekreterliği ve işyeri temsilciliği yaptı. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesine Kars’tan ve bölgeden katkı sunmak amacı ile Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kurarak, kurucu başkanlık görevini üstlendi.Kars kültür ve folkloruna hizmet etmek amacı ile Kültür ve Turizm Kars İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kültür Turizm Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi.29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi. Plan-Bütçe, İmar ve Denetim Komisyonlarında görev aldı.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Kars Belediyesi Başkan adayı oldu ve seçimi kazandı. Murtaza Karaçanta, evli ve 2 çocuk babasıdır.