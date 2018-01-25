MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yazar İhsan Eliaçık'a Kızılelma eleştirisi



"KIZILELMA'YI ŞİRK GÖREN KRİPTO MÜNKİRLER VARMIŞ"



"KIZILELMA ÜLKÜDÜR"



"TEŞEBBÜS EDENLER KÜLE DÖNECEK"

Serap Belovacıklı

'ın Ankara Sanayi Odası 54. Yıl ödül töreni konuşmasında,'e yönelik operasyona katılan bir askerin “Nereye gidiyorsunuz?” sorusuna “Kızılelma’ya gidiyoruz” yanıtı vermesini hatırlatarak, “Evet, bizim bir Kızılelma’mız var. Biz o hedefe doğru gidiyoruz” sözlerini Twitter'dan eleştirmişti.Eliaçık'a yanıt'den geldi. Bahçeli, İhsan Eliaçık'ın “Kızılelma şirk koşmaktır” açıklamasına, sosyal paylaşım sitesi'dan tepki gösterdi.Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı" harekatıyla ilgili, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda meşru müdafaasını sonuna kadar icra ve ifa edeceğini söyleyen Bahçeli, "İstikamet neresi sorusuna Kızılelma cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk." ifadelerini kullandı., Twitter'daki açıklamasında şu paylaşımlarda bulundu:"Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez. Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur. Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızılelma’dan gocunsa da, Türk milletinin Kızılelma’sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır.Merhum Ziya Gökalp bakınız ne diyordu: 'Zemini mefkûre, seması hayal; bir gün gelecek, fakat şimdilik masal…' Kızılelma gideceğimiz, gitmek istediğimiz, izimizi kazıyıp ismimizi tarihin alnına yazacağımız her yerdir. Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Malazgirt Marşı’nda, 'Kızılelma’ya hey Kızılelma’ya' derken elbette İ’lay-ı Kelimetullah’ı haykırıyor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli hedef ve hayallerinin önünü açıyordu. İçimizdeki YPG’lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma’nın onuruyla manen küle döneceklerdir."Yeryüzündeki Türklerin birleşip kuracakları, nerede olduğu bilinmeyen ülküsel bir ülke