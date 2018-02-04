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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mersin'de

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mersin'de
MHP Genel Başkanı Devlet   Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün düzenlenecek olan "1923 Projenin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" için geldiği kentte partililer tarafından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde karşılandı.
 

HEDİYE DAĞITTI 


Partililerle tokalaşan Bahçeli, daha sonra partisinin il teşkilatına geçerek, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli'den bilgi aldı. Bahçeli, ardından, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti.

Kocamaz'dan da belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Bahçeli'ye ziyaretlerinde çeşitli hediyeler verildi.


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