MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kıskananlar çatlasın

Serap Belovacıklı

, partisinin 18 Mart'ta gerçekleştireceği olağan kurultay öncesi il ve ilçe başkanlarının yer aldığı Antalya Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor."Üç hilal okyanus ötesinin eline düşemezdi, çok şükür düşmedi. Bu süreçte umutsuzluğa katılanlar oldu. Gelişmeleri takip edip stratejik suskunluk haline bürünenler oldu. Farklı arayışlar içine girenler oldu. Yaşanan ne var ise davamızın vicdanında saklıdır. Dava adamlığı karşılıksız adanmışlığı gerektirir. Laçka, laubali tiplerden, korkak ve mesnetsiz kimselerden, fitne ve fesat çıkaranlardan bırakınız dava adamı olmayı bizim nezdimizde insan bile olamaz, olamayacaktır. Sizler, görevinizi ciddiyet ve cesaretle yapıyorsunuz. Bizler soluğu kesilenlerden olmayacağız. Enerjimizi içe değil dışa harcayacağız. Birbirimizin hak ve hukukunu çiğnetmeyeceğiz. Her dava adamı kalitelidir, karakterlidir. Bu yürek ki Kızıl Elma ile coşmuştur. Bu yürek gayretsizliğe hasım olmuştur. Biliniz ki zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Ya hep birlikte güçlü olacağız ya da en zayıf tarafımızdan zarar göreceğiz. Unutmayınız, zalimleri alkışlayanlar varken, biz mazlumların yanında olacağız. 18 Mart Olağan Kurultay'ımız Çanakkale ruhu ile gerçekleşecektir. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra Yenikapı'da yeni bir ruh doğdu. Yeni bir hükümet sistemi üzerinde uzlaşmaya vardık. Bekamız tehlike altındaydı. Kaldı ki vatanı kaybetttikten sonra neyin siyasetini yapacağız? Devlet gittikten, millet bölündükten sonra neyin anlamı kalacaktı? Türk Milleti 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne evet demiştir. Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler acaba barajın yüzde 50+1'e çıktığını ne zaman idrak edeceklerdir? Bunlar eski Mısır'da yaşasalar HZ Musa'ya karşı firavunda birleşirlerdir. Bunlar Kerbela'da olsa yezidin safında yer tutarlardı. MHP'nin baraj sorunu yok diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. MHP büyüyor, güçleniyor diyorum, 3 maymunu oynuyorlar. Akbaba, kuzgun gibi akıllarınca leş arıyorlar. Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın diyorum. Patlaya patlaya un ufak olduklarını görmüyorlar. Davamızın büyüklüğü oy oranları ile değil, ülkülerimizin yüksekliği ile ölçülür diyoruz. MHP, küçük hesapların ayaklarına pranga vurmasına müsaade etmeyecektir. Bilakis her gün biraz daha kenetlenip lider ülke yolunda ilerleyişim devam edecektir."