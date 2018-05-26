MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim beyannamesini açıkladı

MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı. MHP lideri Bahçeli, 'Cumhur İttifakı' bestesiyle kürsüye çıktı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Ne mutlu ki muzaffer günlere, huzurun şafağına 28 gün varken bir araya geldik. Gururla söyleyebilirim ki, Türk ve Türkiye sevdalıları kınındann çıkmış kılıç gibi parlıyor. Cesur hedeflerinizle Türk Milleti'ne güven veriyorsunuz. Sizler azı, çok, gediği, tahkim için mücadele ediyorsunuz. Ecdadın emanetleri omuzlarımızda geleceğe yürüyoruz. Vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk."

"SEÇİM ÜLKEMİZE VE PARTİMİZE HAYIRLI OLSUN"

"Seçim beyannamemizi takdim için burada toplandık. Şu anda televizyonları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı şükranla kucaklıyorum. Ayırmadan, farklı görmeden milletimin tüm evlatlarını bağrıma basıyorum. Seçimlerin ülkemize, partimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum."

AYAKTA ALKIŞLANDI

Birileri açısından imkansız gibi görülen tarihsel yolculuğumuz başta kurucumuz Türkeş Bey ve ülküdaşlarımızın mücadelesi ile bugünlere ulaşmıştır. İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık. (Bu sözlerden sonra salonda bulunanlar ayağa kalkarak Bahçeli'yi alkışladı) Şimdi soruyorum sizlere, başarmaya var mısınız? Zaferlere hazır mısınız? Oyunları bozacak mısınız? İhanetleri, ithamları 24 Haziran'da ezip geçecek misiniz? Başkaları gibi irademiz hipotekli değildir, zincirli değildir. Gördüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görürüz. MHP, Türkiye'nin faydasına olmadığı hareket karşısında tek başına da olsa karşı durmuştur. Geçmişimizdir tanıktır. Bizim safımız Türk Milleti'dir. Bizim yönümüz Türk İslam Dünyası'dır.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİ

Ülkülerimizin yörüngesinden çıkmayacağız. Yorulduk, dinlendik, ama yolumuzdan çıkmadık. Kaygımız belliydi, kavgamız haklıydı. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, ülkücü ölmeye de and içtik. Karşımıza geçip 'zindan' dediler, 'vatan sağ olsun.' dedik. İdam dediler, 'Allah'ın takdiridir' dedik. Gelişmeler karşısında ne mahrur olduk, ne de mahçup. Dile kolay, 40 yılı onca kumpas, saldırı ve tezgaha rağmen yaşadık. Destan destan yükseldik. Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan faydasız güruh, Cumhur İttifakı'na kaybedecektir. 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine tekabül edecektir. 24 Haziran'a hazır mısınız? Cumhur İttifakı için mücadeleye var mısınız? MHP'yi eritmeye çalışan alçaklara şamarı indirmeye hazır mısınız? Mesaj açıktır, hepinizden Allah razı olsun. Varlığınız dosta güven, düşmana korku salıyor. Hainler saklanacak, kaçacak delik arıyor.

'FETÖ ZALİMLERİN NAMLUYA SÜRÜLMÜŞ MERMİSİYDİ'

24 Haziran Türkiye'nin tünelden önceki son çıkışıdır, kader anıdır. Milliyetçi ülkücü hareket, ülkemizin yönetiminde artık tam söz sahibi olacaktır. Siyaseti kullanıyorlar, işbirlikçilerini tembihliyorlar, ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Etrafımızı sarmışlar, Türk düşmanları tedavüldedir. Sürekli derinleşen bir operasyonla Türkiye'nin zehirlenmesi hedeflenmektedir. Sanal darbe davaları ile denediler başaramadılar, gezi olayları ile başaramadılar, çukur oyunları ile başaramadılar, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile yine başaramadılar. Karanlık ve kahredici mesai hala sürüyor. FETÖ, IŞİD, PKK, DHKP-C birbiriyle paslaşarak, haçlı emellerini diri tutuyor. Amaç bellidir, vatanımıza çöreklenmek, bizi birbirimize düşürmektir. 15 Temmuz'da 2 asrın en vahşi işgal girişimine maruz kaldık. Neredeyse Mondros şartlarına dönecektik. FETÖ, zalimlerin namluya sürülmüş mermisiydi.

KÜRESEL VANDALLIK İBLİS TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SİLAH GİBİ KULLANDI

Kaleyi içten düşürmek isteyen küresel vandallık, iblis terör örgütünü silah gibi kullandı. 15 Temmuz'da netice alamadı. Türk Milleti, muazzam bir direnişle, tanklara, uçaklara göğsünü siper etti. Vazgeçtiler mi? Asla. Rehavetimizi, boş anımızı gözlüyorlar. Mesele milli bekamızın korunmasında düğümlenmektedir. Ya devlet başa diyeceğiz, ya kuzgun leşe gideceğiz. Ya olacağız, ya yok olacağız. 15 Temmuz öncesi gibi davranamazdık, böylesi bir siyaset izleyemezdik. Siyasetimizi tekrar gözden geçirmeliydik. Mesele vatan ve bağımsızlık meselesidir."

İŞTE BAHÇELİ'NİN SEÇİM VAATLERİ

- Ülkemize yönelik toplu göçlerin kaynağında çözülmesi yönündeki politikalar aynen sürdürülecek.

- Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılması.

- Vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarından kurtulması. Ekonomide yapısal reformların hızla gerçekleşmesi.

- AVM ve zincir marketlere yönelik tedbirler alınması. Çiftçilerin mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması.

- İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar destek verilmesi.

- Gençlerimizin iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması.

- Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması. Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması.

- Askerlik hizmetinin emekliliğe sayılması.

- Emeklikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi.



