MHP ile ittifak komisyonu üyesi Mustafa Şentop'tan açıklama



"TARİHİN EN BÜYÜK REFORMUNU AK PARTİ İLE MHP YAPTI"



"MİLLİ-YERLİ BİR İTTİFAK"

Serap Belovacıklı

MHP ile yürütülecek İttifak Komisyonunun üyesi olan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "Bunu çok önemli, gelecek ve bugünümüz açısından çok önemli bir karar, siyasi aşamanın mühim bir adımı olarak görüyorum." dedi.ile birlikte MHP ile yürütülecek ittifak komisyonunun başkanlığını üstlenen Şentop, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Daha önce AK Parti ile MHP'nin birlikte Türkiye tarihinin en önemli anayasa değişikliğini yaptıklarını anımsatan Şentop, bununla hükümet sistemi değişikliğinin gerçekleştiğini söyledi.Şentop, buna ilişkin "Bu reform olur mu olmaz mı?" diyenlerin bulunduğuna işaret ederek, tarihin en büyük reformunun AK Parti ile MHP'nin yaptığını kaydetti.Bunun anayasal zeminde bir değişiklik olduğuna dikkati çeken Şentop, gereği olarak yapılacak bir çok çalışmanın bulunduğunu belirtti. Şentop, "Kanun düzeyinde bir de bununla bağlantılı olarak Seçim Kanunu'nda değişiklikler var, seçim ittifakı tartışmaları var." dedi.'nin,ile görüşmesine işaret eden Şentop, bunu milli mutabakat çalışması, milli-yerli bir ittifak olarak gördüklerini vurguladı. Şentop, görüşmede Erdoğan ve Bahçeli'nin bu çalışmaları yürütmek üzere, üçer kişiden oluşan bir temas heyeti oluşturulması kararı alındığını, bu çerçevede de AK Parti ile MHP'nin üyelerinin belirlendiğini anımsattı.Şentop, "Bunu çok önemli, gelecek ve bugünümüz açısından çok önemli bir karar, siyasi aşamanın mühim bir adımı olarak görüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Başta kamuoyu olmak üzere herkesin de dua ve katkısını bekliyoruz" dedi.