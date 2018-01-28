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MHP'li Erkan Haberal'dan TBMM'ye 'elektrik bedava olsun' teklifi

MHP'li Erkan Haberal tarafından, asgari ücretin brüt tutarından daha az gelire sahip olanların, elektrik ücreti ödememesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu 

28 Ocak 2018, Pazar 16:29
MHP'li Erkan Haberal'dan TBMM'ye 'elektrik bedava olsun' teklifi
MHP Milletvekili Erkan Haberal, asgari ücretle çalışanların elektrik faturalarının ücretsiz olması için TBMM'ye kanun teklifinde bulundu.

Kanun teklifinde Haberal, "Hane gelirinin toplam aylık tutarı asgari ücret tutarından az olması sebebiyle vatandaşların yerleşik bulundukları konutlarına ücretsiz elektrik kullanılması için başvuruda bulunabilmeleri sağlanmalıdır" denildi.

 Eğer teklif kabul edilip kanunlaşırsa eve giren aylık toplam gelir, asgari brüt ücret kadar ya da daha az ise, bu kişiler oturdukları konutlarda kullandıkları elektrik için fatura ödemeyecek.


2018 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?


2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek" dedi.


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