15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

MHP'li ilçe başkanına 10 ay hapis cezası

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Bekir Ayyıldırım'a (36) 'soruşturma gizliliğini ihlal' suçundan 10 ay hapis cezası verildi

MHP'li ilçe başkanına 10 ay hapis cezası
Sarıoğlan ilçesinde iddiaya göre, çiftçi Dursun Tatar (42) adliyeden gizlilik kararı bulunan bir evrakı ele geçirdi.

Tatar aldığı evrakı MHP İlçe Başkanı Bekir Ayyıldırım'a verdi. Gizlilik kararı bulunan evrakın Tatar ve Ayyıldırım'ın eline geçtiğinin anlaşılması üzerine, Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



(MHP'li İlçe Başkanı Bekir Ayyıldırım)

Sarıoğlan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar MHP Sarıoğlan İlçe Başkanı Bekir Ayyıldırım ve çiftçi Dursun Tatar hazır bulundu.

'SORUŞTURMA GİZLİLİĞİNİ İHLAL'DEN 10 AY HAPİS


Sanıklar duruşmada suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarini istedi.

Mahkeme, yargılama sonucu Ayyıldırım'a 'soruşturma gizliliğini ihlal' suçundan 10 ay hapis cezası verirken, Tatar ise 6 bin 500 lira adli para cezası aldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
Son Dakika...Avrupa Birliği'nde flaş Suriye çağrısı!

Son Dakika...Avrupa Birliği'nde flaş Suriye çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım cuma namazını beraber kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım cuma namazını beraber kıldı
Son Dakika...Reyhanlı davasında karar!

Son Dakika...Reyhanlı davasında karar!
İlkokul öğrencileri askerlerle birlikte komando yemini etti

İlkokul öğrencileri askerlerle birlikte komando yemini etti
Son dakika! Çavuşoğlu: Hollanda'nın 1915 kararının bir bağlayıcılığı yok 

Son dakika! Çavuşoğlu: Hollanda'nın 1915 kararının bir bağlayıcılığı yok 
Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen: Vücut hatları görünüyor, bayan voleybol takımı olmasın

Yeni Akit gazetesi yazarı Ahmet Gülümseyen: Vücut hatları görünüyor, bayan voleybol takımı olmasın
Deniz Yücel'den sonra bir tahliye daha

Deniz Yücel'den sonra bir tahliye daha
Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?

Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı?
Yeşil listede aranan DHKP-C'li terörist Nurhan Yılmaz tutuklandı

Yeşil listede aranan DHKP-C'li terörist Nurhan Yılmaz tutuklandı
Ankara'yı bombalayan darbe sanığı pilot savcılıktaki itiraflarını reddetti

Ankara'yı bombalayan darbe sanığı pilot savcılıktaki itiraflarını reddetti