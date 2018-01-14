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MHP Lideri Bahçeli: 2019'da Türkiye Cumhuriyeti için üçüncü bir dönem başlayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "2019'da Türkiye Cumhuriyeti için üçüncü bir dönem başlayacaktır" dedi

MHP Lideri Bahçeli: 2019'da Türkiye Cumhuriyeti için üçüncü bir dönem başlayacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli Osmaniye'de açıklamalarda bulundu.

"2019'da Türkiye Cumhuriyeti için üçüncü bir dönem başlayacaktır" diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: 

"18 maddelik anayasa değişikliğini sizlerin onayına sunduk. Halk oylaması ile Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul ve teyit etmiştir. Cumhuriyet tarihimizde 3. bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir, derdimiz milletin huzuru, refahı, Osmaniye'nin güvenliğidir." 


"SURİYE VE IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMALIYIZ" 


Bahçeli, "İran ile beraber Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü korumalıyız" dedi. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: "Güney sınırlarımız baştan sona sorunlu bölgeler haline gelmiştir. Böyle bir dönemde FETÖ savunuculuğuna soyunanlar CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ'nün yanında hizalanmışlardır." 
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